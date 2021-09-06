Более 7,5 тысяч медработников региона переболели коронавирусом с начала пандемии

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В Самарской области с начала пандемии коронавирусом переболели более 7,5 тыс. медработников.



Это 17 % от общей численности или почти каждый пятый. Об этом в своем инстаграме сообщил глава Минздрава региона Армен Бенян.



Всего в губернии работают 42 тысячи медработников. Был такой период, когда около 5 тысяч из них находились на больничном.



По словам министра, на данный момент привито уже 63 % всех медработников СО:



«План достигнут, но мы собираемся довести его до абсолюта. Непривитыми останутся только те, у кого есть противопоказания».