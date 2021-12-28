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Более 67 млн россиян сделали в этом сезоне прививку от гриппа

28 декабря 2021 09:10
83
Более 67 млн россиян сделали в этом сезоне прививку от гриппа

Более 67 млн россиян, или почти 46% от численности населения страны, сделали в этом сезоне прививку от гриппа.

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 58 регионах, преимущественно среди взрослых.

В целом на территории страны заболеваемость зарегистрирована на уровне предыдущих двух недель, передает Радио Маяк.

На минувшей неделе в основном выявляли вирусы гриппа типа А и респираторные вирусы негриппозной этиологии, добавили в Роспотребнадзоре

Теги: Вакцинация

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