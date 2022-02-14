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Более 300 жителей села Криволучье-Ивановка получают медпомощь в новом ФАПе

14 февраля 2022 16:36
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Прием пациентов в фельдшерско-акушерском пункте ведет медицинская сестра Марина Дейнека.

В селе Криволучье-Ивановка Красноармейского района открылся фельдшерско-акушерский пункт, возведенный в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Ранее помощь жителям оказывалась в приспособленном помещении, — рассказал главный врач Красноармейской больницы Виктор Попов. — В обновленном ФАПе созданы наиболее комфортные условия для приема пациентов. В пункт по графику выезжает врач общей практики, также организованы выезды узких специалистов: врача-хирурга, врача-невролога, врача-эндокринолога. В подразделении получают помощь более 300 жителей».

Прием пациентов в фельдшерско-акушерском пункте ведет медицинская сестра Марина Дейнека.

«Открытие ФАПа — большая радость для всего села, — поделилась впечатлениями Марина Витальевна. — Особенно рады пенсионеры: все помещения расположены на первом этаже. В подразделении есть процедурный кабинет, просторное помещение для хранения лекарственных средств. Здесь можно сдать анализы, пройти электрокардиографию, гинекологический осмотр, измерить давление, функцию внешнего дыхания. Также осуществляются выезды мобильного комплекса для проведения флюорографических обследований. Кроме того, в здравпункте созданы условия для прохождения первого этапа диспансеризации, активно проводится вакцинация».
 

Фото:    pixabay

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Здравоохранение
Прием пациентов в фельдшерско-акушерском пункте ведет медицинская сестра Марина Дейнека.
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