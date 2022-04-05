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Многие виды онкологических заболеваний требуют проведения химиотерапии препаратами, которые убивают раковые клетки напрямую или препятствуют их росту
Более 2500 пациентов ежемесячно получают лечение в химиотерапевтических отделениях областного онкодиспансера
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Более 2500 пациентов ежемесячно получают лечение в химиотерапевтических отделениях областного онкодиспансера

5 апреля 2022 16:26
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Многие виды онкологических заболеваний требуют проведения химиотерапии препаратами, которые убивают раковые клетки напрямую или препятствуют их росту

Жителей Самарской области, страдающих онкологическими заболеваниями, обеспечивают жизненно важными лекарственными препаратами, в том числе противоопухолевыми. Более 2500 пациентов ежемесячно получают лечение в химиотерапевтических отделениях Самарского областного клинического онкологического диспансера.

Многие виды онкологических заболеваний требуют проведения химиотерапии препаратами, которые убивают раковые клетки напрямую или препятствуют их росту. В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере пациенты, которым показано такое лечение, направляются в отделения химиотерапии.

В отделениях есть достаточная материально-техническая база для проведения современной лекарственной химиотерапии, лечения таргетными и иммунными препаратами, а также современными молекулярно-направленными медикаментами, которые регулярно поступают для пациентов, в том числе благодаря реализации нацпроекта. Пребывание пациента в стационаре под наблюдением позволяет отслеживать весь процесс лечения, контролировать введение препаратов, выявлять при необходимости реакцию на медикаменты.

«Специалисты химиотерапевтических отделений Самарского областного клинического онкологического диспансера имеют многолетний опыт работы с пациентами онкологического профиля, владеют всеми современными методами противоопухолевой терапии и успешно применяют их в работе. Конечно, успешному лечению пациентов способствует и количество, и качество лекарственных препаратов, которые поступают в диспансер в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На протяжении 5 последних лет по программе импортозамещения для лечения онкологических пациентов в диспансере используются в основном отечественные лекарственные препараты. Это не дженерики, а препараты оригинальной отечественной разработки. Благодаря данным независимой статистки, которая ведется постоянно, мы видим и эффективность этих препаратов – на фоне их приема среди пациентов онкологического профиля уверенно снижаются показатели смертности. Перебоев с поставками лекарств нет, они есть в достаточном количестве, чтобы обеспечить потребности всех пациентов Самарского онкологического диспансера», - рассказывает главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов.

На базе химиотерапевтических отделений областного онкологического диспансера проводится лекарственное лечение пациентов с различными локализациями опухолей. В 2021 году лечение получили более 18000 человек.

Пациент Владимир Борисович рассказывает: «Я нахожусь на лечении в отделении химиотерапии №1 после операции на желудке, которую мне провели в Самарском онкодиспансере в конце ноября 2021 года. Сейчас прохожу седьмой по счету курс химиотерапевтического лечения. За это время лечение производилось и внутривенными системами, и таблетками, и инфузионными помпами для непрерывного вливания лекарств. Хочу отметить, что все лекарства всегда предоставляются бесплатно, в полном объеме, согласно назначенному курсу лечения. У меня только слова благодарности всему медицинскому персоналу».

Ежедневно лечение в онкодиспансере получает порядка 300 пациентов.

«Лечение персонализированное, для каждого пациента подбирается индивидуально с учетом роста, веса, стадии заболевания, распространённости процесса и вида опухоли, - отмечает заведующая химиотерапевтическим отделением №1 Анна Тарасова. - Это может быть предоперационная химиотерапия, для уменьшения размера опухоли и проведения органосохранной операции. Также это может быть послеоперационная химиотерапия, либо лечебная, для облегчения состояния пациента. Мы постоянно ведем единую статистику по стране и на основании этого имеем возможность спрогнозировать количество больных, которым может потребоваться лечение, поэтому препаратов хватает всем».

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