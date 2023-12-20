Более 20 тысяч жителей из групп риска прошли вакцинацию против COVID-19 

В настоящее время в прививочных пунктах Самарской области имеется в наличии вакцина «Конвасэл» для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослого населения.
Вакцинация рекомендована
- для пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, - сахарным диабетом
- жителей старше 60 лет.
Вакцинация проводится жителям из группы риска, у которых инфекция может вызвать тяжелое течение заболевания и опасные осложнения.
Перед вакцинацией проводится консультация врача.
В ближайшее время в регион будет поставлена новая партия вакцины против COVID-19 - более 37 000 доз.
Специалисты напоминают, в период роста заболеваемости вирусными инфекциями необходимо соблюдать противоэпидемические меры:
- в общественных местах защищать дыхательные пути с помощью маски
- не пренебрегать личной гигиеной
- при наличии симптомов простуды принять меры для самоизоляции и обратиться за медицинской помощью.
Фото: минздрав СО