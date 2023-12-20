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Более 20 тысяч жителей из групп риска прошли вакцинацию против COVID-19 

20 декабря 2023 19:13
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В ближайшее время в регион будет поставлена новая партия вакцины  против COVID-19 - более 37 000 доз.

В настоящее время в прививочных пунктах Самарской области имеется в наличии вакцина «Конвасэл» для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослого населения.

Вакцинация рекомендована 
- для пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, - сахарным диабетом
- жителей старше 60 лет.

Вакцинация проводится жителям из группы риска, у которых инфекция может вызвать тяжелое течение заболевания и опасные осложнения. 

Перед вакцинацией проводится консультация врача.

В ближайшее время в регион будет поставлена новая партия вакцины  против COVID-19 - более 37 000 доз.

Специалисты напоминают, в период роста заболеваемости вирусными инфекциями необходимо   соблюдать противоэпидемические меры:
- в общественных местах защищать дыхательные пути с помощью маски
- не пренебрегать личной гигиеной 
- при наличии симптомов простуды принять меры для самоизоляции  и обратиться за медицинской помощью.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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