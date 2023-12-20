Более 20 тысяч жителей из групп риска прошли вакцинацию против COVID-19 

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В настоящее время в прививочных пунктах Самарской области имеется в наличии вакцина «Конвасэл» для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослого населения.



Вакцинация рекомендована

- для пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, - сахарным диабетом

- жителей старше 60 лет.



Вакцинация проводится жителям из группы риска, у которых инфекция может вызвать тяжелое течение заболевания и опасные осложнения.



Перед вакцинацией проводится консультация врача.



В ближайшее время в регион будет поставлена новая партия вакцины против COVID-19 - более 37 000 доз.



Специалисты напоминают, в период роста заболеваемости вирусными инфекциями необходимо соблюдать противоэпидемические меры:

- в общественных местах защищать дыхательные пути с помощью маски

- не пренебрегать личной гигиеной

- при наличии симптомов простуды принять меры для самоизоляции и обратиться за медицинской помощью.

Фото: минздрав СО