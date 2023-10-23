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Более 20 тысяч жителей Безенчукского района получают помощь в улучшенных условиях

23 октября 2023 16:49
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Всего в этом году в регионе выполняется ремонт 68 зданий медицинских организаций. В 6 подразделениях работы продолжатся в следующем году.

В этом году благодаря национальному проекту «Здравоохранение» обновлены несколько подразделений районной больницы — поликлиника в Безенчуке, офис врача общей практики в посёлке Прибой и фельдшерско-акушерский пункт в деревне Красноселки.

В поликлиническом отделении выполнен капитальный ремонт и внедрены элементы новой модели медицинской организации, ориентированной на бережливое производство — открытая регистратура, зоны комфортного ожидания приема, навигация и другие.

«Перепланировка входной группы позволила пересмотреть маршрутизацию: разведены потоки, созданы необходимые условия для маломобильных пациентов, — рассказала главный врач Безенчукской больницы Людмила Слепнева. — Во всей поликлинике заменены инженерные коммуникации. Кабинеты врачебного приема организованы по принципу "5C", который заключается в рациональном обустройстве рабочего места. Все эти изменения сделали поликлинику более комфортной как для пациентов, так и для сотрудников».

Также обновлены подразделения в поселке Прибой и деревне Красноселки, где проживает в общей сложности порядка 1000 взрослых и детей.

В рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом.

Всего в этом году в регионе выполняется ремонт 68 зданий медицинских организаций. В 6 подразделениях работы продолжатся в следующем году.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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