Более 1500 самарцев прошли вакцинацию в мобильных пунктах в выходные дни

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Совместить визит в ТЦ, на рынок или дом культуры с вакцинацией от вирусных инфекций в выходные и праздничные дни решили более 1500 жителей региона. Они сделали прививки в мобильных пунктах.



"Мы продолжаем многокомпонентную осеннюю прививочную кампанию, вакцинируем не только от гриппа, но и по показаниям жителей из группы риска - пожилых граждан и пациентов с хроническими заболеваниями - от новой коронавирусной и пневмококковой инфекций. Иммунизацию от гриппа прошли почти 1,4 млн жителей. Вакцина есть в наличии во всех прививочных пунктах, для формирования коллективного иммунитета планируем привить еще более 400 тысяч человек. Все, у кого были временные медотводы от вакцинации в связи с обострением хронического заболевания или лёгкой простудой, спустя две недели после улучшения состояния и по согласованию с лечащим врачом могут сделать прививки и тем самым уберечь себя от тяжелых последствий инфекции в будущем", - подчеркнул врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.



В ежедневном режиме работают прививочные кабинеты в медучреждениях. Узнать их график работы и информацию о наличии вакцин можно на специальной интерактивной карте.

Фото: минздрав СО