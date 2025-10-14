Благодаря программе «Земский фельдшер» в новом сызранском ФАПе появился молодой специалист

123

Молодой фельдшер Никита Ржанников трудоустроился в Сызранскую городскую и районную больницу, приняв участие в программе «Земский доктор / Земский фельдшер».

Решение связать жизнь с медициной специалист принял еще в детстве.

«Мне тогда очень нравился наш педиатр. Я хотел быть как он, и у меня никогда не было сомнений, что я попаду в медицину», — рассказал фельдшер.

После окончания Сызранского медико-гуманитарного колледжа его привлекла экстренная медицина. Несколько лет он проработал в службе скорой медицинской помощи. Сегодня трудится в ФАПе, оказывая помощь жителям Демидовки, а это порядка 150 человек.

«В экстренной медицине ты видишь результат сразу, но не можешь проследить, будет ли пациенту хорошо завтра, послезавтра. А здесь ты ведешь пациента постоянно, видишь, как ему становится лучше», — отметил специалист.

Опыт работы на скорой помощи не раз помогал фельдшеру в ФАПе.

«Однажды поступила беременная женщина, у которой были высокое давление и отеки — состояние, требующее экстренной госпитализации. Я знал, как работать с таким состоянием, и смог оказать грамотную помощь», — пояснил Никита.

Помимо федеральной программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Сызрани действует и муниципальная программа по привлечению медработников. В этом году выплата по ней была увеличена с 1 млн до 1,5 млн рублей. Такая существенная поддержка помогает решать медработникам жилищный вопрос и является для многих определяющим фактором при выборе места работы.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 100 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 72 медработника.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области