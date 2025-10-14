Я нашел ошибку
Мед чуть полезнее сахара из-за содержания частичек пыльцы растений в составе.
Мед или сахар: врач рассказал, что полезнее
В этот день в библиотеке откроется выставка «Книга на Волге» с иллюстрациями, книжными описаниями и фотографиями знаковых для Самары мест.
СМИБС приглашает самарцев на праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летнему юбилею
Талантливые дети и подростки, а также их педагоги, из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России.
Самарские артисты стали героями книги рекордов России
Будь внимателен и осторожен на дорогах.
Ночью и утром 15 октября в регионе ожидается туман
В  Самарской области в онлайн-тестировании участвовали  более 22 тысяч человек.
Самарская область — в тройке лидеров страны по числу участников онлайн-диктанта «Школьная форма: от А до Я»  
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
С 15 по 21 октября в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Самарец пытался дать взятку судебному приставу
Самарец пытался дать взятку судебному приставу
400 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по шотокан каратэ «Кубок «Союз народов» в Самаре
400 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по шотокан каратэ «Кубок «Союз народов» в Самаре
Благодаря программе «Земский фельдшер» в новом сызранском ФАПе появился молодой специалист

14 октября 2025 13:33
123
Благодаря программе «Земский фельдшер» в новом сызранском ФАПе появился молодой специалист

Молодой фельдшер Никита Ржанников трудоустроился в Сызранскую городскую и районную больницу, приняв участие в программе «Земский доктор / Земский фельдшер».

Решение связать жизнь с медициной специалист принял еще в детстве.

 «Мне тогда очень нравился наш педиатр. Я хотел быть как он, и у меня никогда не было сомнений, что я попаду в медицину», — рассказал фельдшер.

После окончания Сызранского медико-гуманитарного колледжа его привлекла экстренная медицина. Несколько лет он проработал в службе скорой медицинской помощи. Сегодня трудится в ФАПе, оказывая помощь жителям Демидовки, а это порядка 150 человек.

 «В экстренной медицине ты видишь результат сразу, но не можешь проследить, будет ли пациенту хорошо завтра, послезавтра. А здесь ты ведешь пациента постоянно, видишь, как ему становится лучше», — отметил специалист.

Опыт работы на скорой помощи не раз помогал фельдшеру в ФАПе.

«Однажды поступила беременная женщина, у которой были высокое давление и отеки — состояние, требующее экстренной госпитализации. Я знал, как работать с таким состоянием, и смог оказать грамотную помощь», — пояснил Никита.

Помимо федеральной программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Сызрани действует и муниципальная программа по привлечению медработников. В этом году выплата по ней была увеличена с 1 млн до 1,5 млн рублей. Такая существенная поддержка помогает решать медработникам жилищный вопрос и является для многих определяющим фактором при выборе места работы.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 100 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 72 медработника.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

