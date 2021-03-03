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Благодаря мерам социальной поддержки штат Нефтегорской  больницы пополнили 16 медработников 

3 марта 2021 18:19
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Привлечению медицинских кадров в лечебные учреждения района способствует и заключение договоров о целевом обучении в Самарском государственном медицинском университете.

Меры социальной поддержки от государства, муниципалитетов, лечебных учреждений, способствующие сохранению и закреплению специалистов в системе здравоохранения Самарской области, направлены на ликвидацию дефицита медицинских кадров. Так, благодаря мерам поддержки в Нефтегорский район за два года трудоустроились 16 медицинских работников. 

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Это, в том числе, часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По поручению главы региона муниципалитеты разработали программы мероприятий по созданию благоприятных условий в целях привлечения медиков и фармацевтов для работы в лечебных учреждениях, в том числе по обеспечению их жильем. 

Свои меры социальной поддержки предлагают медицинским работникам и лечебные учреждения. 

«Нефтегорская центральная районная больница активно участвует в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер», - рассказала  главный врач Нефтегорской ЦРБ Наталья Мухортова. - По данным программам в 2019-2020 годах было привлечено 7 врачей и один фельдшер – заведующий фельдшерско-акушерским пунктом. Все они получили соответствующие денежные выплаты. Кроме того, Нефтегорская ЦРБ компенсирует врачам по 4 тысячи в месяц за аренду жилья». 

Участковый терапевт на работу в район приехал из Башкирии, врач–невролог – из Казани, два участковых врача-фтизиатра - из Самары, трудоустроились в Алексеевский район и Нефтегорск. Новый семейный врач  начал прием пациентов в офисе врача общей практики  в селе Утевка. Кадровый состав ЦРБ пополнили врач клинической лабораторной диагностики и врач-стоматолог. 

После окончания целевой ординатуры в Нефтегорский район вернулись четыре молодых врача-специалиста (врач-педиатр, врач лабораторной диагностики, два врача – травматолога-ортопеда). Все молодые специалисты получили областную выплату на обустройство в размере 165 тысяч рублей и по 30 тысяч от администрации Нефтегорского района в качестве меры социальной поддержки. Приехали в район на работу 4 выпускника медицинского колледжа. Нуждающимся выпускникам было предоставлено жилье от администрации муниципалитета по договору социального найма. А молодой врач-травматолог-ортопед в 2020 году получил по договору найма служебную квартиру. 

 Привлечению медицинских кадров в лечебные учреждения района способствует и заключение договоров о целевом обучении в Самарском государственном медицинском университете. Так, в настоящее время по договору о  целевом обучении в вузе учатся 28 студентов разных курсов по программе специалитета и два студента в ординатуре. Все они получают ежемесячную стимулирующую выплату в размере тысячи рублей.

 

Фото:  pixabay

 

 

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Комментарии

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