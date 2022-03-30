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Армен Бенян встретился с молодежным министром здравоохранения

30 марта 2022 15:48
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Армен Бенян поручил молодежному министру  в ближайшее время подготовить предложения по реализации совместных проектов.

Состоялась рабочая встреча министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и молодежного министра Василия Ремезова.

Василий Ремезов в этом году  возглавил направление здравоохранения в Молодежном правительстве Самарской области. Студент 6 курса Самарского государственного  медицинского университета совмещает учебную и общественную деятельность, также работает медбратом в инфекционном госпитале. Будущую профессиональную жизнь планирует связать с урологией, ближайшие планы – поступление в ординатуру.

В рамках встречи обсудили вопросы взаимодействия с командой молодежного правительства,  участие в деятельности ведомства.

Армен Бенян поручил молодежному министру  в ближайшее время подготовить предложения по реализации совместных проектов, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   минздрав СО

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