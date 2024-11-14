Армен Бенян:  в регионе продолжаются мероприятия по борьбе с сахарным диабетом

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Как рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



"Мы продолжаем реализацию мероприятий федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом". Они включают инфраструктурные, организационные и профилактические направления, цель которых - совершенствовать работу специализированной службы, обеспечивать контроль и доступность медицинской помощи по данному профилю. Значимым событием в развитии службы стало создание двух крупных региональных эндокринологических центров в Самаре и Тольятти. Благодаря дополнительным средствам,выделенным из областного бюджета по инициативе губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, мы оснастим эти центры современным оборудованием " -, отметил руководитель ведомства.



Какие крупные мероприятия проведены в 2024 году для развития структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи:

открыты 48 кабинетов «Школа для пациентов с сахарным диабетом»: из них 44 - амбулаторные, 4 стационарные школы для взрослых

организованы межрайонных эндокринологических центров в Сызранской больнице, Самарской больнице № 6 с кабинетами «Диабетическая стопа», «Школа для пациентов с сахарным диабетом», кабинетом офтальмолога

организованы региональные эндокринологические центры на базе Тольяттинской больницы № 1, Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина

увеличено число рентгенэндоваскулярных вмешательств при нейро-ишемической/ишемической форме синдрома диабетической стопы.



"Федеральный проект станет частью нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который стартует в 2025 году по решению Президента Владимира Владимировича Путина, - отметил Армен Бенян. - Мы продолжим развитие и дооснащение региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом, обеспечение системой непрерывного мониторинга глюкозы, проведение образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации медицинских работников по профилактике, диагностике и лечению сахарного диабета и другие мероприятия".

Фото: минздрав СО