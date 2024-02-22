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Армен Бенян с рабочим визитом посетил Самарскую больницу имени Пирогова.

22 февраля 2024 16:59
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Армен Бенян вручил специалистам больницы награды и пожелал всем крепкого здоровья и плодотворной работы во благо здоровья жителей области.

Руководитель ведомства совестно с заместителем Денисом Бутолиным проконтролировали работу подразделений многопрофильного стационара. Главный врач больницы Анатолий Титов рассказал о проведении ремонтных работ в хирургическом отделении № 6. Также врачи представили новое оборудование - лапароскопическую стойку, которая установлена в операционном блоке № 8. Армен Бенян поручил специалистам министерства проработать вопрос поставки в этом году эндоскопического оборудования в гинекологическое отделение.

О том, как за последние годы обновляется учреждение, на встрече с коллективом рассказал главврач:
 проведены капитальные ремонты – гинекологического, хирургического гнойного отделения № 17, здание аптеки, выписной комнаты в роддоме и др.
обновлено оборудование - аппараты УЗИ, искусственной вентиляции легких, оборудование для восстановления двигательной активности, система эндоскопической визуализации и др.
врачи больницы успешно применяют новые технологии в травматологии, нейрохирургии, гинекологии, урологии и другим профилям.

Напомним, в понедельник на заседании Совета главных врачей губернатор Дмитрий Азаров принял решение по итогам реализации нацпроекта «Здравоохранение» предусмотреть для сотрудников бюджетных учреждений здравоохранения единовременную выплату из регионального бюджета.

«Благодарю коллектив больницы за вклад в общие достижения системы здравоохранения Самарской области. Единовременные выплаты, которые в ближайшее время получат сотрудники, это признание и благодарность каждому за совместную работу и ее результаты. Еще многое предстоит сделать. Мы прорабатываем вопрос строительства здания приемно-диагностического отделения. Наш региональный опыт по созданию современных приемно-диагностических отделений взят за основу федерального проекта. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина, такие подразделения с мощной диагностической базой созданы в 4 районах области – Сергиевский, Кинель-Черкасский, Похвистневский и Красноярский», - рассказал Армен Бенян.

Руководитель ведомства обратил внимание коллег на необходимость повышения эффективности работы с информационными системами.

"Для больницы имени Пирогова, как и для других учреждений региона, ЕМИАС стала объединяющий звеном, скрепляющим в информационном плане все отделения. Ведение электронной истории болезни, оформление назначений и получение результатов в электронном виде обеспечивают скорость передачи медицинской информации и надежность ее хранения. К примеру, в учреждении все медицинские свидетельства о рождении регистрируются в электронной системе и более 80% оформляются в виде электронного медицинского свидетельства, открывающего родителям новорожденного доступ к суперсервису "Рождение ребенка" на портале Госуслуг", - подчеркнул врио министра.

Армен Бенян вручил специалистам больницы награды и пожелал всем крепкого здоровья и плодотворной работы во благо здоровья жителей области.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Армен Бенян вручил специалистам больницы награды и пожелал всем крепкого здоровья и плодотворной работы во благо здоровья жителей области.
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