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Армен Бенян проверил готовность детских стационаров к работе в праздничные дни

30 декабря 2022 18:32
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В рамках рабочего визита в Нефтегорск руководитель ведомства посетил детский стационар центральной районной больницы.

Сегодня министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и первый заместитель министра, руководитель департамента организации медицинской помощи Сергей Вдовенко проверили готовность детских стационаров к работе в праздничные дни. Представители ведомства поддержали юных пациентов, которые в этот период останутся на лечении в отделениях, и передали им подарки от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В рамках рабочего визита в Нефтегорск руководитель ведомства посетил детский стационар центральной районной больницы.

 «В праздничные выходные в медучреждениях региона продолжится оказание необходимой помощи жителям. Учреждения амбулаторного звена будут работать по утвержденному графику, сотрудники экстренной службы, стационаров останутся на своих постах, — отметил Армен Бенян. — При поддержке главы региона Дмитрия Игоревича Азарова в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» мы планомерно развиваем инфраструктуру педиатрической службы: поставляется новая медицинская техника, обновляются поликлиники. Готовится к открытию корпус областной детской инфекционной больницы на улице Шверника в Самаре. Особые слова благодарности — медработникам. Коллеги, спасибо за профессионализм, преданность отрасли и пациентам. Желаю вам крепкого здоровья и всегда оставаться на посту».

Сергей Вдовенко посетил Самарскую областную детскую клиническую больницу им. Н.Н. Ивановой. Совместно с главным врачом учреждения Ольгой Галаховой и медработниками обсудили вопросы организации медпомощи. Замминистра передал слова благодарности всем сотрудникам за их самоотверженный труд и поздравления с наступающими праздниками.

Кроме того, Сергей Анатольевич встретился с родителями и маленькими пациентами, пожелал им скорейшего выздоровления:

 «Желаю Вам крепкого здоровья! Будьте счастливы, слушайтесь своих родителей, и тогда все будет хорошо. Пусть новогодние подарки подарят вам доброе настроение, которое поможет скорее поправиться. С наступающим Новым годом!».

Всем юным пациентам, которые будут встречать Новый год в стенах детских больниц, также передадут подарки от главы региона.

 

Фото:   минздрав СО

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