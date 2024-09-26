Армен Бенян провел выездное совещание на площадке строящейся поликлиники в Смышляевке

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Выездное совещание под председательством врио министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна прошло на площадке строящейся поликлиники в пгт Смышляевка с участием представителей ведомства, районной администрации, Управления капитального строительства, Волжской больницы и генподрядчика.



Специалисты обсудили реализацию мероприятий в рамках установленных контрольных точек, а также на месте осмотрели готовность и темпы проводимых работ. Усилить контроль за подготовкой объекта ранее поручил Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.



«Новая поликлиника на 1062 посещения в смену в Смышляевке – это один из самых масштабных объектов модернизации первичного звена, который реализуем благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Строительная готовность объекта составляет 77%. Обсудили с подрядчиком, что темпы строительных работ недостаточные, необходимо принимать меры и увеличивать интенсивность. Сроки ввода в эксплуатацию важно исполнить – до 30 ноября этого года. После сдачи объекта будем проводить лицензирование, чтобы уже в этом году наши жители получали помощь в современной поликлинике», – отметил Армен Бенян.



В новой поликлинике на 1 этаже разместятся детское отделение, женская консультация, лечебно-профилактическое отделение и рентгенологический блок с маммографическим комплексом и кабинетом КТ. Также в здании будут развернуты отделения функциональной диагностики, стоматологии, эндоскопии, физиотерапии, дневного стационара, клинико-диагностической лаборатории. Предусмотрены отдельные входные группы для детей и взрослых, адаптированные для приема маломобильных пациентов.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото: департамент информационной политики СО