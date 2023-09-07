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Армен Бенян принял участие в открытии VI Всероссийского конгресса "Хирургия аорты"
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Армен Бенян принял участие в открытии VI Всероссийского конгресса "Хирургия аорты"

7 сентября 2023 17:42
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Мероприятие будет проходить в СамГМУ в течение двух дней - 7-8 сентября.  

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян принял участие в открытии VI Всероссийского конгресса "Хирургия аорты", посвященного 100-летию со дня рождения Г.Л.Ратнера.

"Самара стала площадкой для проведения значимого форума экспертов в области сердечно-сосудистой хирургии. Для нас это честь и гордость за профессиональное сообщество региона, которое делает огромный вклад в снижение смертности населения. И, безусловно, роль ангиохирургов здесь сложно переоценить.
Например, с 2019 года количество рентгенэндоваскулярных вмешательств выросло на 35%. Это стало возможным благодаря оснащению учреждений высокотехнологичным оборудованием, внедрению современных методов лечения, постоянному совершенствованию специалистов отрасли", - рассказал Армен Бенян.

Руководитель ведомства также отметил, что совпадение проведения конгресса со 100-летием Георгия Львовича Ратнера является знаковым:

"В год педагога и наставника, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, мы воздаем дань памяти этому великому человеку, родоначальнику большинства хирургических школ, работающих по сей день на территории Самарской области. Всем участникам конгресса желаю продуктивной работы и интересного обмена мнениями".

Мероприятие будет проходить в СамГМУ в течение двух дней - 7-8 сентября.  

"Мы проводим конгресс совместно с Российским научным центром хирургии им. академика Б.В. Петровского. Нас ждет очень интересная и насыщенная программа. Для участия в мероприятии лично приехали более 30 докладчиков – лидеров в направлении тематики конгресса, ряд докладчиков поделится своим опытом онлайн. Очень важно, что неделю назад отмечалось 100-летие выдающегося хирурга, нашего учителя и наставника Георгия Львовича Ратнера, и о его вкладе мы также обязательно поговорим в рамках конгресса", - рассказал ректор Самарского государственного медицинского университета, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов.

 

Фото:   минздрав СО

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