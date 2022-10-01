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Армен Бенян поздравил жителей губернии с Днем пожилого человека



Дорогие земляки, жители Самарской области! Коллеги, пациенты!



Сегодня весь мир отмечает День пожилого человека. Согласно классификации Международной организации здравоохранения, пожилыми считаются люди старше 60 лет и до 75-летнего возраста. На сегодняшний день это большая категория, которая составляет более 25% населения нашей страны и нашего региона. Это наше наследие и достояние. Наши бабушки и дедушки, отцы и матери. Люди, которые передают нам опыт и учат нас жить. Важнейшей задачей системы здравоохранения является сбережение вашего здоровья.



Основная цель, задача всей нашей системы – это повышение продолжительности жизни. И для этого отдельно выделяются направления гериатрии и геронтологии – специальности, которые занимаются сбережением здоровья пожилых людей.



В регионе функционируют гериатрические кабинеты, есть геронтологические койки. На площадке областного госпиталя для ветеранов войн работает целая служба вспоможения пациентам пожилого и преклонного возраста. Есть особенности и диагностики, и лечения и, конечно же, особенности обращения с подобными пациентами. И задачей системы здравоохранения в этом отношении является система ухода, бережливости к таким пациентам, проявление максимальной степени уважения и любви.



Я желаю вам здоровья и долголетия! Мы всегда рядом и всегда рады помочь. Будьте здоровы! С Днем пожилого человека!

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