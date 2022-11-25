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Армен Бенян поздравил хирургов с профессиональным праздником

25 ноября 2022 14:47
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Поздравляю вас с Днем хирурга Российской Федерации!

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян:

 Уважаемые коллеги, друзья, соратники — все, кто когда-либо стоял за одним операционным столом!

Поздравляю вас с Днем хирурга Российской Федерации!
С Днем, который отмечается 25 ноября, в день рождения великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова.

Дорогие коллеги, наша с вами профессия всегда была и опасна, и сложна, и прекрасна, и нужна.

Те истины, которые мы постигали в операционных, безусловно, потом преобразовывали в здоровье наших пациентов, грамотное определение тактики, решение серьезнейших задач в области применения новейших хирургических методов. И все сомнения всегда разрешали в пользу пациента.

Желаю вам крепкого хирургического здоровья, твердой и умной руки, зоркого взгляда и доброго сердца, непрерывного совершенствования того призвания, которому мы посвятили свою жизнь, и, конечно, красивого сочетания ремесла, науки и искусства.

С праздником, уважаемые хирурги Российской Федерации!

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Здравоохранение
Поздравляю вас с Днем хирурга Российской Федерации!
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Армен Бенян поздравил хирургов с профессиональным праздником
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