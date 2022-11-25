Армен Бенян поздравил хирургов с профессиональным праздником

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян:



Уважаемые коллеги, друзья, соратники — все, кто когда-либо стоял за одним операционным столом!



Поздравляю вас с Днем хирурга Российской Федерации!

С Днем, который отмечается 25 ноября, в день рождения великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова.



Дорогие коллеги, наша с вами профессия всегда была и опасна, и сложна, и прекрасна, и нужна.



Те истины, которые мы постигали в операционных, безусловно, потом преобразовывали в здоровье наших пациентов, грамотное определение тактики, решение серьезнейших задач в области применения новейших хирургических методов. И все сомнения всегда разрешали в пользу пациента.



Желаю вам крепкого хирургического здоровья, твердой и умной руки, зоркого взгляда и доброго сердца, непрерывного совершенствования того призвания, которому мы посвятили свою жизнь, и, конечно, красивого сочетания ремесла, науки и искусства.



С праздником, уважаемые хирурги Российской Федерации!