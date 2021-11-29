Армен Бенян посетил с рабочим визитом Камышлинский район 

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян совместно с заместителем главы Камышлинского района Андреем Павловым посетил центральную районную больницу, проконтролировал вопросы укрепления материально-технической базы учреждения, профилактики новой коронавирусной инфекции и оказания квалифицированной помощи пациентам, столкнувшихся с этим заболеванием.

Руководитель ведомства осмотрел отделение сестринского ухода и обсудил с главным врачом больницы Светланой Русиновой возможность развертывания на базе подразделения дополнительных коек для оказания помощи пациентам с COVID-19 при необходимости.

Армен Бенян ознакомился с работой оборудования, поставленного в Камышлинскую больницу в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году в учреждение поступило несколько единиц медтехники — аппарат ультразвуковой диагностики, система эндоскопической визуализации, электрокардиограф, бронхоскоп и другое оборудование для оказания специализированной медицинской помощи.

Министр осмотрел прививочный кабинет поликлиники, отметив необходимость активного привлечения населения к профилактике новой коронавирусной инфекции.

Руководитель ведомства проконтролировал вопрос включения больницы в работу единой медицинской информационно-аналитической системы. ЕМИАС позволяет вести единую базу данных, автоматизировать учет и регистрацию документов.

Также Армен Бенян встретился с коллективом медучреждения. Министр ответил на вопросы и поблагодарил коллег за напряженный труд в условиях пандемии, отметив важность разъяснительной работы с населением о соблюдении профилактических мер в борьбе с распространением COVID-19.

Завершился визит министра передачей ключей от нового автомобиля «Лада-Гранта» фельдшеру Лейсан Ахмеровой, которая оказывает помощь жителям села Татарский Байтуган. Автомобиль приобретен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Фото: pixabay