Армен Бенян ознакомился с работой нового отделения медицинской реабилитации на Пятой просеке

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую городскую консультативно-диагностическую поликлинику №14. Руководитель ведомства ознакомился с работой нового отделения реабилитации и проконтролировал ход ремонта во взрослой поликлинике на улице Ново-Садовой.



Отделение реабилитации начало работу в апреле этого года. В нем сосредоточены возможности для восстановления здоровья пациентов, перенесших инфаркт и инсульт, столкнувшихся с сердечно-сосудистыми осложнениями после COVID-19. За 4 месяца помощь в отделении получили более 1000 человек.



«80% пациентов, которые проходят реабилитацию у нас, — жители Пятой и Шестой просек. Все мероприятия, предусмотренные в рамках третьего — амбулаторного — этапа реабилитации, доступны им в непосредственной близости от дома. Программа реабилитации включает профилактику осложнений и повторных сердечно-сосудистых катастроф. Для этого применяются методы с наиболее высокой интенсивностью: магнитотерапия и электростимуляция, дыхательные упражнения, технологии биоуправления, основанные на принципе обратной связи, занятия на тренажерах», — рассказал главный врач поликлиники Игорь Немченко.



Министр отметил важность преемственности в оказании помощи по медицинской реабилитации на всех этапах и поручил учреждению усовершенствовать работу по внесению сведений о реабилитационных мероприятиях в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему.



Также руководитель ведомства проконтролировал ход ремонта входной группы в отделении по адресу Ново-Садовая, 311. Поликлиника обновляется по национальному проекту «Здравоохранение». Капитальный ремонт и внедрение методов бережливого производства позволят создать наиболее комфортные условия для медработников и пациентов, усовершенствовать работу регистратуры, ускорить переход подразделения на электронный документооборот. В отделении продолжается оказание медицинской помощи в соответствии с санитарными нормами.



«В основе концепции бережливого производства — принципы специалист- и пациент-ориентированности. Мероприятия нацпроекта направлены прежде всего на создание и улучшение условий работы для медицинского работника и повышение качества оказания медицинской помощи для пациента. За последние 5 лет к новому стандарту приведены 130 подразделений медицинских организаций, в том числе 17 взрослых и детских поликлиник Самары», — отметил Армен Бенян.



Напомним, развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, обновлению медицинской инфраструктуры в городах и сельской местности.



Также министр поручил учреждению расширить мощности отделения неотложной помощи и усовершенствовать маршрутизацию пациентов в подразделения.

Фото: минздрав СО