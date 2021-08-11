Арбуз и дыня могут быть небезопасны

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Даже самый полезный продукт, такой как арбуз и дыня, может быть небезопасен, поэтому перед его употреблением следует уточнить, нет ли у вас к нему противопоказаний. Об этом РИА Новости заявила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Так, употреблять популярные в летний сезон плоды не рекомендуется или следует с осторожностью людям, страдающим сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ с диспепсическими явлениями и мочекаменной болезнью.

Ранее эксперт объяснила, почему нельзя есть зеленую часть арбузов и дынь: там содержатся нитраты, вредные для здоровья.

Стародубова также порекомендовала выбирать плоды, которые можно съесть, не оставляя на следующий день. Разрезанные арбузы и дыни необходимо хранить только в холодильнике, закрыв пищевой плёнкой.