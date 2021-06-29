Анна Попова: случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс" выявлен в России

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Случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс" выявлен в России, пациентка перенесла его в легкой форме, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

"По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант "Дельта плюс". Женщина <...> перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова обратила внимание на то, что очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию в условиях массированного распространения новых штаммов коронавируса.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС