Андрей Орлов оценил строительство новых медицинских объектов в Волжском районе

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Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов оценил строительство новых медицинских объектов в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина и за счет средств областного бюджета.

В ходе визита министр совместно с главным врачом Волжской районной клинической больницы Сергеем Братко проконтролировали качество работ и своевременность выполнения поставленных задач.

Андрей Орлов ознакомился с ходом возведения фельдшерско-акушерских пунктов в селах Журавли и Пахарь. Также он посетил поселок Рощинский, где на данный момент возводится новая врачебная амбулатория.Дополнительное финансирование на её строительство было выделено из областного бюджета по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Журавли сдан и готовится к открытию. В поселке Пахарь – готово основание под возведение каркаса здания.

«Создание современных медицинских учреждений – это важный шаг к улучшению доступности и качества медицинской помощи для населения. Всего в этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории. Все объекты будут оснащены современным оборудованием. Мы будем и дальше продолжать работать над развитием здравоохранения в регионе», — подчеркнул министр.

Кроме того, в этом году в Волжском районе ведутся работы по возведению ФАПов в поселках Зелененький, Подстепновка и селе Белозерки.

Фото: минздрав СО