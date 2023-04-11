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Аллергия или вирус? – аллерголог-иммунолог рассказала, как определить причину насморка

11 апреля 2023 09:34
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Аллергия или вирус? – аллерголог-иммунолог рассказала, как определить причину насморка

Весной в связи с перепадами температур люди часто страдают от насморка (ринита) и ОРВИ, вместе с тем в период цветения может развиться аллергия, которая сопровождается схожими симптомами. Как различать вирусный и аллергический ринит? Чем будет отличаться лечение? В каких случаях следует обратиться к врачу? – об этом рассказала Анастасия Браун, аллерголог-иммунолог ИНВИТРО.

Каковы симптомы аллергического ринита? А вирусного?

Ринит – воспаление слизистой оболочки носа, которое формируется от различных причин. Ринит бывает инфекционным, аллергическим и неаллергическим, также есть смешанный ринит и, так называемые, специфические формы ринита, такие как медикаментозный, профессиональный, ринит беременных и т.д. Основные симптомы при рините – заложенность носа за счет выраженного отека слизистой, ринорея – обильный водянистый насморк, чихание, слабость. Они характерны как для инфекционного ринита, который возникает при острых вирусных заболеваниях, так и при аллергическом рините.

Симптомы развиваются под влиянием различных медиаторов воспаления, то есть биологически активных веществ, которые высвобождаются при формировании воспаления на слизистой оболочке носа. Одним из важнейших биохимических медиаторов является гистамин, который участвует в формировании таких типичных для аллергического ринита симптомов как заложенность, чихание, обильный водянистый насморк. При острых вирусных заболеваниях гистамин раздражая нервно вегетативные центры способствует возникновению головных болей, слабости и насморка. В некоторых исследованиях было доказано, что уровень вырабатываемого тучными клетками гистамина повышается до значений характерных для аллергических реакций. Поэтому основные симптомы чаще всего одинаковы. Однако активность их проявления может указывать на тип ринита. Например, если пациента беспокоит преимущественно зуд и чихание, и это состояние совпало с сезоном цветения или новым контактом с каким-либо продуктом или веществом, то можно заподозрить, что ринит аллергической природы. При вирусной причине чаще имеется повышение температуры тела до фебрильных цифр 38 С и более.

Есть ли между ними различия? Может ли сам человек — это определить или здесь нужен врач? Если врач, то какой

Если основные симптомы сопровождает температура, симптоматическая терапия не помогает в течение нескольких дней, у насморка приобретается более густой характер выделений желто-зеленого цвета и общее состояние продолжает ухудшаться, то это вероятнее всего вирусный ринит или риносинусит с подключением бактериальной флоры. 

В первую очередь нужно обратиться к врачу-терапевту, и в дальнейшем получить направление к лору или аллергологу. Пациент может ориентироваться на симптомы, описанные выше, но точный диагноз может поставить только врач во время приема. Лор-врач проведет риноскопию – инструментальная диагностика, позволяющая изучить слизистую оболочку носовой полости. Если слизистая пациента отечная, более бледная и/или с синюшным оттенком, то у пациента ринит аллергической природы. При вирусном контакте слизистая, наоборот, реагирует гиперемией - усилением кровотока и характерным красным или розовым оттенком. 

Если говорить о лечении вирусного ринита, то какое оно?

Чаще всего пациенты, до обращения к врачу, в первую очередь спасаются самостоятельно промыванием носа водно-солевыми растворами и пьют жаропонижающие при температуре. Если говорить об инфекционном рините, то здесь лечение будет зависеть от симптомов, врач определит, насколько поражена слизистая и нужна ли антибактериальная терапия. Самостоятельно покупать себе антибиотики и принимать препарат без назначения врача не рекомендуется, т.к. это чревато развитием нечувствительности патогенной флоры к антибактериальным препаратам. 

Если это аллергический зуд, то принимают антигистаминные препараты и сосудосуживающие капли или спреи, так называемые топические деконгестанты. Но данными препаратами можно пользоваться не более 3–5 дней, так как при более долгом лечении слизистая носа становится зависима от сосудосуживающих капель и насморк может приобрести смешанный характер – медикаментозный и аллергический/неаллергический.

Только врач может подобрать правильное индивидуальное лечение. При аллергическом рините в первую очередь определяется аллерген и исключается контакт с ним, применяется симптоматическая фармакотерапия для снижения уровня воспаления слизистой. Лечение подбирается в зависимости от тяжести проявления симптомов – легкая, средняя, тяжелая, которую вряд ли человек сможет установить самостоятельно. И конечно, немаловажной частью лечения является аллерген-специфическая иммунотерапия, меняющаяпринцип реагирования иммунитета на аллерген. 

В каких ситуациях и при каких симптомах стоит моментально обратиться к врачу?

Когда человеку в течение нескольких дней, в среднем около 3-5, улучшения состояния не наблюдается, и симптоматическая терапия не имеет эффекта: сохраняется выраженная заложенность носа, выделения становятся более обильными и/или приобретают желто-зелёный цвет, после нормализации температуры тела возникают повторные эпизоды повышения, необходимо обязательно обратиться за помощью к врачу.  Если вовремя не обратиться, то воспаление может перейти в более тяжёлую форму течения и распространится на близ расположенные полости с развитием осложнений (синуситов, отитов, гайморитов). 

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