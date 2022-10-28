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Александр Муравец рассказал о предпосылках инсульта

28 октября 2022 15:10
85
Сегодня, очевидно, что многие проблемы со здоровьем начинаются с поведения человека и его образа жизни.

Сегодня, очевидно, что многие проблемы со здоровьем начинаются с поведения человека и его образа жизни. И речь идет не только о хронических заболеваниях, таких как, например, ожирение. Иногда, болезни «образа жизни» могут привести и к острой жизнеугрожающей катастрофе, например, инсульту.

«Предпосылками инсульта чаще всего являются повышенное артериальное давление и повышенный уровень холестерина, прежде всего, липопротеидов низкой плотности. Но эти проблемы не возникают на пустом месте. Здесь мы как раз выходим на поведенческие факторы риска, — отметил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец. — Причиной повышения артериального давления и холестерина чаще всего являются неправильное питание, избыток соли и недостаток овощей и фруктов, недостаток физической активности, курение и злоупотребление алкоголем».

Как определить, что нарушение базовых принципов ЗОЖ уже начало вызывать в организме негативные процессы. Или, наоборот, убедиться, что изменение поведения действительно пошло вам на пользу.

Есть такое понятие как «Цифровой паспорт здоровья».

Это набор показателей, включающий индекс массы тела, артериальное давление, липидный спектр, уровень глюкозы крови и некоторые другие. Эти простейшие данные, которые позволят человеку, на самом раннем этапе обнаружить проблему.

Чтобы уточнить показатели своего здоровья можно обратиться в центры здоровья, а также можно пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.

 

Фото:   ru.freepik.com

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