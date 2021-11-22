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Александр Хинштейн приобрел кислородные концентраторы для Нефтегорской ЦРБ на «наградные» из бюджета СО

22 ноября 2021 18:46
179
Ковид-центр при нефтегорской больнице открыли недавно, и до сегодняшнего дня там не было ни одного серьезного препарата: только кислородные маски.

Сегодня, 22 ноября, в ковид-центр на базе Нефтегорской Центральной районной больницы (ЦРБ) доставили три комплекта кислородных концентраторов от депутата Государственной думы от Самарской области Александра Хинштейна.

Препараты, крайне необходимые районному медицинскому учреждению для лечения «тяжелых» больных, зараженных коронавирусной инфекцией, были приобретены на средства, предназначавшиеся парламентарию в качестве бонуса к региональной награде.

Ковид-центр при нефтегорской больнице открыли недавно, и до сегодняшнего дня там не было ни одного серьезного препарата: только кислородные маски.

«Кислородные концентраторы сегодня жизненно необходимы, чтобы спасать жизни людей, чтобы лечение проходило максимально эффективно. В регионе каждый такой препарат на счету. Спасибо огромное Александру Евсеевичу за отзывчивость и неравнодушие к жителям нашего района», — поблагодарил Александра Хинштейна глава муниципального образования Александр Баландин.

Напомним, что в октябре депутат отказался от положенных ему наградных денег, которые прилагались к знаку «За заслуги перед Самарской областью», и выразил готовность направить их на благотворительность.

«Оказывается, к знаку «За заслуги перед Самарской области», которым меня наградили, полагается выплата из областного бюджета в 250 тыс. руб. Конечно, эти деньги я передам на благотворительность. Но честно не понимаю: зачем монетизировать награды? Буду ходатайствовать перед губернатором Дмитрием Азаровым об отмене таких выплат», — сообщил тогда Александр Хинштейн в твоем твиттер-аккаунте.

Данный знак депутату вручил глава региона на церемонии презентации отреставрированного памятника архитектуры эпохи конструктивизма «Фабрика-кухня» в Самаре, где уже в 2022-ом году откроется первый в стране региональный филиал Государственной Третьяковской Галереи. Тогда Дмитрий Азаров поблагодарил Александра Хинштейна за неоценимый вклад в реставрацию памятника.

Спасение уникального объекта в виде серпа и молота и создание на его базе единственного в стране самарского филиала Третьяковки стало возможным, благодаря вмешательству депутата. Еще в 2012 году к парламентарию обратились градозащитники и неравнодушные самарцы с просьбой спасти уникальное здание от разрушения. Александру Хинштейну удалось добиться невозможного: вернуть Фабрике-кухне статус памятника архитектуры и решения об открытии в здании филиала всемирно знаменитого музея. Было пролоббировано выделение федеральных средств на ремонтно-реставрационные работы и размещение филиала в 1,6 млрд рублей, передает hinshtein.ru.

 

Фото:   hinshtein.ru

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Ковид-центр при нефтегорской больнице открыли недавно, и до сегодняшнего дня там не было ни одного серьезного препарата: только кислородные маски.
22 ноября 2021  18:46
Александр Хинштейн приобрел кислородные концентраторы для Нефтегорской ЦРБ на «наградные» из бюджета СО
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