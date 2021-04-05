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Александр Фетисов завершил вакцинацию от коронавируса

5 апреля 2021 14:16
163
Ему сделали прививку вторым компонентом отечественной вакцины ГамКовидВак.

Сегодня в Самарской областной клинической больнице №2 второй этап вакцинации против новой коронавирусной инфекции прошел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Ему сделали прививку вторым компонентом отечественной вакцины ГамКовидВак. Как и в первый раз три недели назад, прививке предшествовали осмотр врачом-терапевтом, измерение давления, сатурации, температуры. 

«Перед первой прививкой я сдавал тест на антитела, у меня они уменьшались, так как я переболел в сентябре. И я принял решение вакцинироваться. Думаю, что сделал верно. После первой прививки практически не чувствовал какого-то недомогания, болезненных ощущений, на следующий день как обычно пошел на работу. Сегодня по прошествии трех недель сделал вторую прививку. Я уже говорил о том, что вакцинация - это ответственность перед коллегами по работе, семьей. У нас в регионе ежедневного выявляются около 200 заболевших. Моя работа связана с общением с огромным количеством людей, риск повторного заражения есть. Поэтому я предпринял ответственный шаг - застраховаться прививкой. Отечественной вакцине доверяю. Мое мнение, к слову, разделяют и мои друзья», - отметил Александр Фетисов. 

Прививочная кампания против коронавируса в Самарской области набирает обороты, желающих вакцинируют в 145 прививочных пунктах, готовятся включиться в эту работу 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые в конце прошлой недели Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал учреждениям здравоохранения губернии. Также сегодня в регион поступила новая партия вакцины – 19200 доз, ее доставляют в медицинские организации региона.

Напомним, вакцинация проводится бесплатно и добровольно. Записаться на прививку можно в поликлинике, по телефону 122 или на портале Госуслуг. Тех, кто записался в лист ожидания, на прививку приглашают в числе первых. 

По словам заведующей терапевтическим отделением Самарской областной клинической больницы №2 Юлии Калиновской, на сегодняшний день в их поликлинике привиты порядка 3500 пациентов, ежедневно желающих вакцинироваться - около 100 человек. «Прививаем население активно. После прививки в течение 30 минут пациенту нужно побыть в поликлинике под наблюдением врача во избежание аллергических реакций. Но по опыту - переносят прививку хорошо, случаев аллергических реакций мы не отмечали», - подчеркивает она. 

 

 

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Комментарии

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