Акция ОГЭ для родителей пройдет в Самарском регионе

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Региональная акция «Единый день сдачи ОГЭ родителями», инициатором которой является министерство образования и науки Самарской области, в 2021 году будет проходить во второй раз (период проведения – с 5 по 9 апреля 2021 года).

Акция призвана лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой, помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ОГЭ.

Родители могут сами принять участие в пробных экзаменах, познакомиться с правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям.

При подготовке к ОГЭ большое значение имеют не только те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить.

В ходе пробных экзаменов родители проходят через все необходимые процедуры: регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки. Они могут увидеть, как осуществляется контроль на экзамене, какие меры эпидемиологической безопасности соблюдаются в пунктах проведения экзаменов.

Участникам акций предлагается самим написать экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ОГЭ. Это сокращенный вариант работы, рассчитанный на более сжатое время, который дает возможность познакомиться с заданиями разных типов.

В 2021 родители смогут проверить свои знания по учебному предмету «Русский язык». Для акций разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ.

В рамках мероприятия запланированы также круглые столы с участием представителей органов управления образованием, родительской общественности, педагогов, экспертов.

В акции примут участие все общеобразовательные организации г.о.Тольятти.

Уважаемые родители! Если Вы хотите принять непосредственное участие в Региональной акции «Единый день сдачи ОГЭ родителями», необходимо обратиться в школу, где обучаются ваши дети.

Фото pixabay.com