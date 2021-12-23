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60 лет работы роддома больницы им. Пирогова: за эти годы в отделении родилось около 500 000 детей

23 декабря 2021 16:58
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В настоящее время роддом больницы им. Пирогова - это акушерский стационар второго уровня, который отвечает всем необходимым требованиям.

Акушерское обсервационное отделение № 20 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова отмечает 60-летний юбилей со дня образования.  За эти годы в отделении родилось около 500 000 детей. 

«Здесь работает достойный коллектив и многие тысячи детей Самарской области родились именно в этих стенах. С начала прошлого года по инициативе главы региона Дмитрий Игоревича Азарова семьи, в которых рождаются первенцы, получают подарок новорожденному – «Наше сокровище», который включает в себя всё необходимое для первых дней жизни младенца, это помощь родителям и приятные подарки самому ребёнку. Хорошо, что несмотря на сложную ситуацию, в наших буднях есть такие приятные моменты. Значит, жизнь продолжается. Самое главное, - что есть достойные условия для рождения детей на территории области, а также сохранения здоровья детей, отцов и матерей», - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, поздравляя сотрудников отделения. 

Поддержка семей – важная часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Дмитрия Азарова при участии жителей. Так, подарки новорожденному уже получили более 18,5 тысяч семей.

В рамках визита министр совместно с главным врачом Александром Вавиловым ознакомился с работой отделения, его оснащением, пообщался с медицинским персоналом и поздравил молодую маму, вручив ей подарок.

У жительницы региона Алины Викторовой на днях в родильном отделении № 20 родилась дочка Алиса. «Мне роддом очень понравился, -   отметила счастливая мама. - Персонал вежливый, внимательный. Хочу сказать им огромное спасибо и пожелать терпения. Если придётся обращаться снова, то рожать приду сюда».

В настоящее время роддом больницы им. Пирогова - это акушерский стационар второго уровня, который отвечает всем необходимым требованиям. Роддом расположен на территории Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова, что позволяет врачам родильного отделения тесно сотрудничать с коллегами из других отделений.

«В нашем отделении специалисты имеют возможность круглосуточно привлекать к оказанию помощи хирургов, неврологов, урологов, реаниматологов, что упрощает работу и обеспечивает более высококвалифицированное оказание помощи, - рассказала заведующая акушерским обсервационным отделением № 20 Самарской городской клинической больницы №1 имени Н. И. Пирогова Наталья Денисова. - В нашем отделении есть все оборудование, необходимое по стандартам оснащения. В роддоме обеспечено внедрение современных перинатальных технологий. В этом году мы получили операционные столы последних моделей. У нас современные родовые, палаты совместного пребывания: папа, мама, ребёнок. Индивидуальные родовые. То есть все, что необходимо для оказания высококвалифицированной помощи в родах».

Заведующая акушерским обсервационным отделением №21 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Светлана Сыресина рассказала, что она сама родилась в отделении № 20.

«Родильное отделение №20 занимает особое место среди всех родильных отделений нашего города. Потому что оно находится в центре нашей больницы. Оно было построено в 1961-м году, каждая женщина, ожидающая рождения ребёнка, хотела родить именно здесь. Моя мама тоже была в их числе. Здесь я и родилась. Родовая тогда находилась на 1 этаже. Поэтому, когда моя мама рожала, мой папа, спортсмен с ростом под 2 метра, ходил под окнами роддома и заглядывал в них в надежде увидеть свою жену и ребёнка. Санитарки его отгоняли и просили слезть с окна. Я, конечно, этого не помню, но в институте, когда пришло время выбирать профессию, я именно в этом отделении работала акушеркой. И когда я сюда пришла работать, поняла,  что это моя дальнейшая жизнь и далее моя судьба связывала меня с этим отделением. Сейчас я руковожу другим отделением, но во время института я сформировалась здесь как акушерка, после института я сформировалась здесь как врач. И сейчас, когда у нас сложный случай,  врачи этого отделения приходят к нам на помощь, и мы стараемся все вместе достойно из этого выйти. Поэтому 20-е отделение  - это мой родной второй дом».

Врач-неонатолог Татьяна Мариенко работает в отделении с 1990 года, а вообще в больнице им. Пирогова – с 1978 года. Медработник вспоминает, что работа раньше была другой: «Не было совместного пребывания матери и ребенка, не было такого оснащения, не было такой эстетики в родильном доме и на территории больницы. Сейчас с этой прекрасной аппаратурой, открытием отделения реанимации, с квалифицированными реаниматологами, с молодежью, которая пришла подготовленной, работать комфортно и хорошо. Я работаю по призванию в этой больнице, поэтому, как ни пафосно это звучит, для меня каждый день - праздник. Я очень люблю свою работу, люблю наших детей. Нашу работу невозможно не любить».

В рамках визита в больницу Армен Бенян также встретился с коллективом учреждения, обсудил с коллегами итоги года и наградил специалистов ведомственными наградами.

 

Фото:   правительство СО

 

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