47 млн человек, привитых от COVID-19 в России, недостаточно, чтобы остановить заражение инфекцией  

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Привитых от COVID-19 в России всего 47 млн человек, этого недостаточно, чтобы остановить заражение инфекцией в стране. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-1", передает ТАСС.

"У нас взрослых <…> пусть будет 110-115 млн. Из них, ну, 47 миллионов, получивших одну дозу [вакцины от COVID-19], это же меньше половины, это не 60%, это не 80%! Поэтому сегодня оснований говорить, что все [заражение инфекцией] остановится нет. У нас большое количество людей, которые при встрече с вирусом будут болеть", - сказала она.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо вакцинировать не менее 80% населения. По словам Голиковой, это более 90 млн человек, и достичь этого показателя удастся к 1 ноября 2021 года.

Фото: оперштаб СО