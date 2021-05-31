 400-тысячный житель губернии привился от коронавируса

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Житель Камышлинского района военный пенсионер Раис Муниров стал 400-тысячным жителем губернии, который сделал прививку от новой коронавирусной инфекции.

«Я переболел ковидом. И когда появилась информация о вакцинах, решил, это же нужно прежде всего мне, поэтому спустя время по рекомендации врача пришел сделать прививку. После прививки чувствую себя отлично. Я решил сделать прививку, чтобы не было осложнений, поэтому настоятельно рекомендую всем пройти вакцинацию. Это нужно прежде всего нам самим, нашим близким и родным. Тем более, людям пожилого возраста», - поделился он.

Камышлинский район - один из лидеров региона по количеству привившихся, здесь прошел иммунизацию уже каждый третий житель.

«Для разъяснительной работы о пользе вакцинации, о важности профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции мы используем все площадки, в том числе и религиозные, - рассказала главный врач Камышлинской ЦРБ Светлана Русинова. - Кроме того, мы выходим в организованные коллективы – на предприятия, в школы, детские сады, разговариваем с сотрудниками, руководителями всех предприятий района».

Для удобства населения в районе организован круглосуточный пост вакцинации, и человек может прийти в любое удобное для него время, чтобы сделать прививку. Кроме того, медработники выезжают в фельдшерско-акушерские пункты, прививают население в селах по месту жительства, в том числе и маломобильных граждан на дому.

«Мы совместно с медработниками активно информируем население о важности прививки против коронавируса, - пояснил заместитель главы администрации муниципального района Камышлинский Самарской области Андрей Павлов. - Рассказываем об этом в социальных сетях. Размещаем стенды в маршрутных автобусах, лечебных учреждениях, на предприятиях. Район у нас небольшой, но население живо откликнулось на призывы медицинских работников и руководства, в итоге у нас привиты более 60% населения. Темпы мы постараемся не снижать, так как и для всей Самарской области стоит задача - провести вакцинацию и создать коллективный иммунитет от новой коронавирусной инфекции».

Фото: пресс-служба облправительства