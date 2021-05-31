Я нашел ошибку
Главные новости:
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Исаклинскую центральную районную больницу.
Армен Бенян представил нового главврача Исаклинской ЦРБ Александра Медведева коллективу больницы
В марте обвиняемая в квартире дома в Центральном районе Тольятти осуществляла организацию и проведение азартных игр с использованием Интернета.
За организацию игорной деятельности тольяттинка пойдет под суд
Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Самарский адвокат осуждена за покушение на мошенничество
Виктор Кудряшов провел оперативное совещание
Виктор Кудряшов провел оперативное совещание
Проверять салоны общественного транспорта на предмет ношения масок будут до полного снятия режима повышенной готовности в связи с пандемией.
Соблюдение масочного режима в Самаре по-прежнему на усиленном контроле
Объявлены победители Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».
Практика губернии – Единый региональный конкурс Самарской области, была признана одной из лучших в стране
"Мне часто задают вопрос, какой именно вакциной я привился от коронавируса".
Дмитрий Азаров ответил заинтересованным самарцам, какой вакциной он привился от коронавируса
" Я переболел ковидом. И когда появилась информация о вакцинах, решил, это же нужно прежде всего мне, поэтому по рекомендации врача пришел сделать прививку."
 400-тысячный житель губернии привился от коронавируса
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.3
-0.29
EUR 89.38
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
1 июня в САТОБ откроется выставка победителей конкурса рисунков «Я рисую театр»
В «ОДК-Кузнецов» прошла акция «День без табака»
Вечер памяти Нины Шацкой пройдет в Тольятти
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 400-тысячный житель губернии привился от коронавируса

31 мая 2021 18:26
156
" Я переболел ковидом. И когда появилась информация о вакцинах, решил, это же нужно прежде всего мне, поэтому по рекомендации врача пришел сделать прививку."

Житель Камышлинского района военный пенсионер Раис Муниров стал 400-тысячным жителем губернии, который сделал прививку от новой коронавирусной инфекции. 

 «Я переболел ковидом. И когда появилась информация о вакцинах, решил, это же нужно прежде всего мне, поэтому спустя время по рекомендации врача пришел сделать прививку. После прививки чувствую себя отлично. Я решил сделать прививку, чтобы не было осложнений, поэтому настоятельно рекомендую всем пройти вакцинацию. Это нужно прежде всего нам самим, нашим близким и родным. Тем более, людям пожилого возраста», - поделился он.

Камышлинский район - один из лидеров региона по количеству привившихся, здесь прошел иммунизацию уже каждый третий житель.

 «Для разъяснительной работы о пользе вакцинации, о важности профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции мы используем все площадки, в том числе и религиозные, - рассказала главный врач Камышлинской ЦРБ Светлана Русинова. -  Кроме того, мы выходим в организованные коллективы – на предприятия, в школы, детские сады, разговариваем с сотрудниками, руководителями всех предприятий района». 

Для удобства населения в районе организован круглосуточный пост вакцинации, и человек может прийти в любое удобное для него время, чтобы сделать прививку. Кроме того, медработники выезжают в фельдшерско-акушерские пункты, прививают население в селах по месту жительства, в том числе и маломобильных граждан на дому. 

 «Мы совместно с медработниками активно информируем население о важности прививки против коронавируса, -  пояснил заместитель главы администрации муниципального района Камышлинский Самарской области Андрей Павлов. -  Рассказываем об этом в социальных сетях. Размещаем стенды в маршрутных автобусах, лечебных учреждениях, на предприятиях. Район у нас небольшой, но население живо откликнулось на призывы медицинских работников и руководства, в итоге у нас привиты более 60% населения. Темпы мы постараемся не снижать, так как и для всей Самарской области стоит задача -  провести вакцинацию и создать коллективный иммунитет от новой коронавирусной инфекции». 

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги:  400-тысячный привился от коронавируса

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Исаклинскую центральную районную больницу.
31 мая 2021  20:18
Армен Бенян представил нового главврача Исаклинской ЦРБ Александра Медведева коллективу больницы
21
31 мая 2021  18:26
 400-тысячный житель губернии привился от коронавируса
156
В конце мая был совершён вылет в Тольятти. Врачи эвакуировали двух пациентов с  острым нарушением мозгового  кровообращения.
31 мая 2021  17:51
В мае вертолёт  санавиации совершил 14 вылетов в города и  районы губернии
175
Где в регионе работают прививочные кабинеты.
31 мая 2021  14:42
Жителей Самарской области приглашают пройти вакцинацию от коронавируса
220
В Самаре 36 заболевших.
31 мая 2021  14:09
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
220
Названы четыре принципа здорового питания
31 мая 2021  12:59
Названы четыре принципа здорового питания
240
В Самаре заболели 58 человек.
30 мая 2021  14:15
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
593
Диетолог предупредила об опасности употребления «вчерашних» макарон
30 мая 2021  12:11
Диетолог предупредила об опасности употребления «вчерашних» макарон
615
30 мая 2021  10:02
Какие напитки полезны
207
30 мая 2021  09:55
Грудничковое плавание в бассейне
199
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
226
Весь список
В центре внимания
«Каждый такой случай рассматривать как чрезвычайный, проводить расследование», – поручил глава региона.
31 мая 2021  21:31
Дмитрий Азаров потребовал исключить задержки в выдаче сертификатов о вакцинации
Политика
3
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
31 мая 2021  14:03
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
Транспорт
282
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля
31 мая 2021  13:59
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля
Транспорт
268
В Самаре появятся новые троллейбусы
31 мая 2021  11:54
В Самаре появятся новые троллейбусы
Транспорт
402
временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 
30 мая 2021  11:21
В Самаре временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой
Транспорт
1507
Весь список