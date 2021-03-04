26 сельских поликлинических отделений региона в этом году станут бережливыми

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В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 26 поликлинических отделениях, расположенных в сельских районах Самарской области, будут внедрены принципы бережливого производства. Это позволит пациентам получать необходимую медицинскую помощь максимально быстро.

Модернизация первичного звена, — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Повышение доступности и качества медицинских услуг — в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. При его поддержке в регионе в 2019 году стартовал проект по созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-социальную помощь, с использованием принципов бережливого производства, направленных на создание комфортных условий для пациентов и медицинских работников, рациональное использование площадей, благоустройство холлов, кабинетов, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документооборота.

Одной из первых в регионе использовать принципы бережливого производства начали в Шенталинской центральной районной больнице. Активная реализация проектов по улучшению оказания медицинских услуг детскому населению в районе началась в 2019 году. Это позволило оптимизировать работу регистратуры, появилась возможность электронной записи к врачу через инфомат, были перераспределены потоки пациентов, что позволило разделить здоровых и «больных» детей, значительно уменьшилось время ожидания.

«Благодаря проекту «Бережливая поликлиника» в здании детской поликлиники проведён капитальный ремонт, появилась возможность значительно повысить качество и доступность медицинской помощи маленьким пациентам, — рассказал главный врач Шенталинской ЦРБ Вячеслав Михайлов. — В 2020 году кабинеты «узких» специалистов, организованные в детской поликлинике, продолжали оснащаться диагностическим оборудованием. Был получен аппарат ЭКГ. В кабинете окулиста появился новый современный рефрактометр. Приём такими узкими специалистами, как хирург, невролог, осуществляется в определённое время, и маленьким пациентам не приходится перемещаться из здания в здание. Благодаря поддержке местных властей в детском отделении появился и свой отдельный стоматологический кабинет, оснащенный новой мебелью и медицинским оборудованием».

Местные жители отмечают – перемены заметны каждому. «Оборудование, конечно, новое, уже сразу и вид кабинета изменился. Конечно, видно, приятно заходить в обновленную поликлинику», - делится впечатлениями один из пациентов Геннадий Павлов.

Всего в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 77 детских и 23 взрослых поликлинических отделениях Самарской области будут внедрены принципы бережливого производства и реализованы проекты по улучшению процессов оказания медицинской помощи, включающие как организационные мероприятия, так и перепланировки поликлиник с улучшением их материально-технической базы и повышением удобства для пациентов.