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26 августа в регионе за сутки выявлено 1078 новых случаев COVID-19:



- 548 в г. Самара

- 219 в г. Тольятти

- 38 в г. Кинель

- 37 в Волжском районе

- 29 в г. Сызрань

- 17 в Кинель-Черкасском районе

- 16 в г.Новокуйбышевск

- 15 в г. Похвистнево

- 13 в Красноярском районе

- 11 в Нефтегорском районе

- 11 в Безенчукском районе

- 11 в Большеглушицком районе

- 11 в г.Жигулевск

- 9 в Похвистневском районе

- 8 в Ставропольском районе

- 8 в Исаклинском районе

- 8 в Кинельском районе

- 7 в Большечерниговском районе

- 7 в Кошкинском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 4 в Красноармейском районе

- 4 в Хворостянском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Богатовском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в г. Отрадный

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Клявлинском районе



Госпитализировано 93 человека.