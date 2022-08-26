26 августа в регионе за сутки выявлено 1078 новых случаев COVID-19:
- 548 в г. Самара
- 219 в г. Тольятти
- 38 в г. Кинель
- 37 в Волжском районе
- 29 в г. Сызрань
- 17 в Кинель-Черкасском районе
- 16 в г.Новокуйбышевск
- 15 в г. Похвистнево
- 13 в Красноярском районе
- 11 в Нефтегорском районе
- 11 в Безенчукском районе
- 11 в Большеглушицком районе
- 11 в г.Жигулевск
- 9 в Похвистневском районе
- 8 в Ставропольском районе
- 8 в Исаклинском районе
- 8 в Кинельском районе
- 7 в Большечерниговском районе
- 7 в Кошкинском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 4 в Красноармейском районе
- 4 в Хворостянском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Богатовском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в г. Отрадный
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Клявлинском районе
Госпитализировано 93 человека.