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212 выпускников-ординаторов, обучавшихся в рамках целевых договоров, приступят к работе в медучреждениях СО

2 сентября 2022 15:18
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В этом году обучение в СамГМУ завершили 538 ординаторов, из них 225 человек прошли обучение по целевому приему для различных организаций и регионов.

На днях в Самарском государственном медицинском университете состоялся выпуск ординаторов. В мероприятии принял участие заместитель министра здравоохранения – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации. Особое внимание уделяется целевому обучение специалистов.

В этом году обучение в СамГМУ завершили 538 ординаторов, из них 225 человек прошли обучение по целевому приему для различных организаций и регионов. Так, в рамках целевого обучения подготовлены для Самарской области 212 специалистов, в том числе 38 – за счет средств областного бюджета. Подготовка проведена по 51 специальности. Обучение проводилось на 75 кафедрах.

Денис Бутолин поздравил ординаторов с выпускным и поблагодарил за помощь в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Вы постоянно будете поддерживать связь с университетом, постоянно самосовершенствоваться, учиться, повышать свою квалификацию, а кому-то потребуется профессиональная переподготовка. Поэтому не забывайте своих преподавателей. Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом. Ваша учеба будет продолжаться всю жизнь. Сейчас подходы, методы в медицине меняются постоянно. И нужно оставаться в тренде, чтобы быть высококвалифицированным, востребованным специалистом. Дорогие друзья, я хотел бы отдельные слова благодарности сказать тем, кто поддержал нас - сферу практического здравоохранения, поддержал жителей Самарской области в период пандемии новой коронавирусной инфекции, особенно в период второй и третьей волн, когда особая помощь требовалась первичному звену здравоохранения в связи с максимальным ростом заболевших. Особые слова благодарности тем из вас, кто в это тяжелое время пришел и помогал нам как в стационарах, так и особенно в поликлиниках. От врачей и практического здравоохранения я передаю также слова благодарности и высокую оценку профессиональным качествам наших студентов, наших ординаторов и эти слова благодарности в том числе Самарскому государственному медицинскому университету. Я искренне считаю, что вы учитесь в лучшем вузе региона и одном из лучших медицинских вузов нашей страны. Искренне желаю вам профессиональных и творческих успехов!», - отметил Денис Сергеевич.

Напомним, в условиях пандемии COVID-19 помощь практическому здравоохранению оказывали 148 ординаторов-выпускников 2022 года. Ординаторы работали в качестве участковых врачей, врачей–стажеров, фельдшеров скорой медицинской помощи, а также медицинских сестер и братьев.

С окончанием ординатуры выпускников поздравил ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.

“Меня порадовало, что среди выпускников — 50% отличников, — отметил ректор. — Это очень хороший показатель. Можно смело сказать, что в практическое звено выходят достойные врачи. Еще раз благодарю вас за поддержку, которую вы оказали в период пандемии COVID-19. Вовлеченность ординаторов в эту работу была более 80%. Это очень впечатляющие цифры. Мне бы хотелось, чтобы наш вуз оставался у вас в памяти и вы всегда могли обратиться к своим преподавателям, наставникам. Не теряйте эту связь. Вуз будет всегда нести вам новые знания. Поздравляю вас с завершением полного цикла и желаю вам постоянного самосовершенствования и развития. Спасибо, что вы выбрали нас!”.

 

Фото:   минздрав СО

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