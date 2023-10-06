2 автомобиля «Лада-Гранта» сокращают сроки оказания медпомощи жителям Шенталинского района

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2 автомобиля «Лада-Гранта», поставленные по нацпроекту «Здравоохранение», помогают медработникам в Шенталинском районе оперативно оказывать помощь жителям на дому. За последние 6 месяцев специалисты совершили более 500 выездов.



Машины прикреплены к офисам врачей общей практики в селах Четырла и Салейкино.



«Транспорт используется ежедневно. Мобильные бригады выезжают в отдаленные и малочисленные населенные пункты для оказания неотложной помощи, диспансерного наблюдения, проведения профилактических медосмотров и диспансеризации. Доставляем пациентов из небольших сел в районную поликлинику, медработников — к пациентам, транспортируем лекарства больным с хроническими заболеваниями и направляем биоматериал на анализ», — пояснил заместитель главного врача Шенталинской больницы Игорь Аринин.



Напомним, в этом году в медучреждения региона поставлен 131 автомобиль для оказания неотложной помощи.