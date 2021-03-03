101

19 дополнительных пунктов вакцинации откроется в регионе до конца марта. Об этом рассказал губернатор на встрече с депутатами губдумы.

Сейчас в области уже работают 144 кабинета, где делают прививки: 142 стационарных и 2 мобильных. Мощность - 10 тыс вакцинаций в день

Регион полностью готов вести вакцинацию опережающими темпами.

Уже сейчас процент привитых от коронавируса в СО выше, чем в среднем по стране.

Дальнейшие темпы зависят от поставок препаратов, они четко контролируются федеральным Минздравом и Роспотребнадзором.

На следующей неделе область получит очередную партию вакцин - 33 100 доз.

Сейчас уже провакцинировано порядка 120 000 жителей региона