17 апреля на «Солидарность Арене» перед футбольным матчем будет работать передвижной прививочный пункт

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17 апреля с 13.00 до 15.00 на территории стадиона «Солидарность Арена» (площадка гейта №2) перед футбольным матчем «Крылья Советов» - «Факел» будет работать передвижной прививочный пункт для вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Любой житель области старше 18 лет сможет пройти вакцинацию от COVID-19 в мобильном медицинском комплексе. При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины.

Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.