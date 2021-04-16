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17 апреля на «Солидарность Арене» перед футбольным матчем будет работать передвижной прививочный пункт

16 апреля 2021 21:35
109
При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

17 апреля с 13.00 до 15.00 на территории стадиона «Солидарность Арена» (площадка гейта №2) перед футбольным матчем «Крылья Советов» - «Факел» будет работать передвижной прививочный пункт для вакцинации от новой коронавирусной инфекции. 

Любой житель области старше 18 лет сможет пройти вакцинацию от COVID-19 в мобильном медицинском комплексе. При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. 

Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

 

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Здравоохранение
При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.
16 апреля 2021  21:35
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