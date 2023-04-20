13 участников программы «Земский доктор» пополнили коллектив Волжской больницы

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За последний год в поликлиники и врачебные амбулатории Волжского района — в поселках Смышляевка, Рощинский, Придорожный, селах Дубовый Умет, Курумоч и Рождествено — трудоустроились 13 участников программы «Земский доктор».

Успешной адаптации специалистов способствуют меры социальной поддержки — выплаты при трудоустройстве, «подъемные» для представителей наиболее востребованных и дефицитных специальностей, компенсация аренды жилья и первоначального взноса по ипотечному кредиту.

Врач-рентгенолог Анастасия Варакина узнала о программе во время обучения в университете.

«Моя мама всю жизнь работала в медицине. С самого детства меня вдохновляли люди в белых халатах, поэтому вопрос о том, куда пойти учиться, не стоял. Районная больница дает возможность получить богатый, многогранный опыт. В первые месяцы меня очень поддержали коллеги. К тому же я получила выплату — 1 млн рублей. Эти средства пригодились для ремонта и обустройства квартиры», — поделилась Анастасия Игоревна.

Также в 2022 году новый специалист трудоустроился в фельдшерско-акушерский пункт села Выползово Волжского района в рамках участия в программе «Земский фельдшер». При трудоустройстве медработник получил компенсационную выплату в размере 750 тысяч рублей.

Волжская больница — одно из крупнейших медицинских учреждений региона. Для обеспечения доступности своевременной и качественной медицинской помощи жителям района проводится планомерная работа по привлечению в больницу медицинских кадров.

«Мы регулярно проводим встречи с выпускниками школ и родителями, рассказываем о значимости медицинской профессии. Плодотворно сотрудничаем с СамГМУ, заключаем со студентами договоры о целевом обучении по программам специалитета и ординатуры. В 2022 году на обучение поступили 10 будущих специалистов, в том числе двое ординаторов, — рассказал главный врач учреждения Сергей Братко. — Выпускники могут получить единовременную выплату — «подъемные» в размере 200 или 300 тысяч рублей — при трудоустройстве по наиболее востребованным и дефицитным специальностям. Предоставляется компенсация первоначального взноса по ипотечному кредиту в размере 30% от стоимости жилого помещения на приобретение или строительство недвижимости в сельских населенных пунктах. Также молодым врачам в возрасте до 40 лет компенсируется 50% расходов банковской процентной ставки по ипотеке. Поддержку нашим новым сотрудникам оказывает и администрация Волжского района. Это выплаты в размере 50 тысяч рублей для представителей наиболее востребованных медицинских специальностей, и компенсация аренды жилья».

При трудоустройстве в населенные пункты или города с населением до 50 тысяч человек участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тысяч рублей. Размер выплат для врачей и средних медработников при трудоустройстве на удаленных территориях составляет 1,5 млн и 750 тысяч рублей.

Фото: минздрав СО