Жителю Красноармейского района вынесен приговор за вовлечение несовершеннолетних в совершение кражи

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Красноармейским районным судом вынесен обвинительный приговор 21-летнему местному жителю, который признан виновным в совершении преступления по статье "Вовлечение несовершеннолетних в совершение кражи группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину".

"В сентябре 2019 года молодой человек, будучи в приятельских отношениях с несовершеннолетними 2004 и 2003 годов рождения, предложил им совершить кражу металла, пообещав, что вырученные от сбыта похищенного деньги они поделят между собой. Подростки согласились на предложение старшего товарища и в течение нескольких дней на его автомобиле «ВАЗ-2112» приезжали к законсервированному складу маслобойного цеха индивидуального предпринимателя, где, отогнув угол забора, похищали электродвигатели АИР80В4 и металлические изделия различных наименований. Молодой человек 2000 года рождения в это время оставался в машине с заведенным двигателем. Всего подростки вынесли со склада около 455 кг металлических конструкций", - сообшили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Индивидуальный предприниматель, через несколько дней обнаружив кражу, обратился за помощью в полицию, оценив причиненный ущерб в 47 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска обследовали пункты приема металлолома, расположенные в Красноармейском районе. Со слов одного из работников полицейские установили личность мужчины, сдавшего «металлолом» и задержали его.

В ходе расследования уголовного дела следователями была установлена причастность к преступлению несовершеннолетних. Подростки пояснили полицейским, что старший товарищ, получив денежные средства в пункте приема металлолома, выделил им немного, а остальное присвоил себе.

Красноармейский районный суд признал подсудимого 2000 года рождения виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно.

За совершение кражи суд приговорил молодого человека 2004 года рождения к 120 часам обязательных работ, а его приятеля 2003 года рождения - к лишению свободы на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.



Фото: ГУ МВД СО