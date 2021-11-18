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Жителям Самары грозит штраф до 30 000 тысяч рублей за выброшенных животных

18 ноября 2021 13:42
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Жителям Самары грозит штраф до 30 000 тысяч рублей за выброшенных животных

Жителям страны, Самарская область не исключение,  может грозить штраф в размере 30 000 тысяч рублей за выброшенное домашнее животное. В Госдуму внесен законопроект о штрафах, пишет ГТРК Самара. 

Так, за нарушение требований содержания домашней живности предлагается ввести штраф :

  • до 3 тысяч рублей для граждан;
  • до 15 тыс. рублей для должностных лиц;
  • до 30 тыс. рублей для юридических лиц.

При жестоком обращение с питомцем и при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния может грозить:

  • до 15 тысяч рублей гражданам; 
  • до 30 тысяч рублей должностным лицам;
  •  до 100 тысяч рублей юридическим лицам .

Кроме того, в документе также говорится, что руководство приютов за невыполнение правил по обращению с животными будут наказывать серьезным штрафом.

Например, для должностных лиц сумма составит до 15 тысяч рублей, до 30 тысяч рублей для юридических лиц.

За издевательство над бродячими животными гражданам грозит предупреждение или штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - штраф до 15 тысяч рублей, юридическим лицам - до 50 тысяч рублей.

Однако для заметного сокращения числа бездомных животных в России необходимо ввести бесплатные регистрацию и стерилизацию, запрет самовыгула, увеличить число приютов, высказал свою точку зрения ТАСС первый заместитель главы комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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