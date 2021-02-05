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Жителя Саратова приговорили к пожизненному сроку за убийство полуторагодовалого ребенка

5 февраля 2021 16:24
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По данным прокуратуры, осужденный избивал свою 20-летнюю сожительницу и ее сына.

Суд приговорил 23-летнего мужчину, которого признали виновным в убийстве ребенка и истязаниях, к пожизненному лишению свободы, передает ТАСС. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

"Житель Балашова признан виновным по статье 117 УК РФ ("Истязание двух лиц и лица, находящего в беспомощном состоянии"), статье 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью") и статье 119 УК РФ ("Угроза убийством")", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с февраля по март 2020 года осужденный избивал свою 20-летнюю сожительницу и ее ребенка. 24 марта прошлого года, будучи в состоянии опьянения, он сначала укусил мальчика, а потом избил. От полученных травм ребенок умер на месте.

"Суд назначил жителю города Балашова по совокупности преступлений пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - отмечается в сообщении.

 

Фото:  pixabay

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Комментарии

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