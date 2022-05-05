Житель Волжского района убил таксиста и поджог его автомобиль

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Безенчукским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Придорожный Волжского района, обвиняемого в убийстве и других преступлениях.

"19 февраля обвиняемый совместно с местным жителем 1960 года рождения, оказывающим услуги такси, находился в салоне транспортного средства марки «Renault Kaptur», припаркованного в непосредственной близости от одного из учреждений села Владимировка Безенчукского района Самарской области. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый при помощи шнура перекрыл последнему доступ кислорода, тем самым причинив ему смерть", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Затем обвиняемый на указанном автомобиле переместился на территорию Красноярского района, где похитил два смартфона погибшего и 300 рублей, после чего попытался уничтожить автомобиль путем поджога и покинул место происшествия.

Так же было установлено, что обвиняемый, получив доступ к данным мобильного банка погибшего, предпринимал попытки снятия и перевода на свой банковский счет 100 тысяч рублей. Довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как доступ к банковскому счету жертвы был заблокирован ввиду троекратного введения неверного кода.

Кроме того, несколькими днями ранее, обвиняемый, находясь в квартире своей сожительницы, похитил из шкатулки ювелирные изделия общей стоимостью более 29 тысяч рублей, принадлежащие последней.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО