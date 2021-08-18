Житель Шенталинского района подозревается в мошенничестве при получении гранта на развитие фермерства

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Шенталинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве.

"В 2014 году подозреваемый предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения, дающее право на получение гранта в рамках государственной программы развития крестьянских (фермерских) хозяйств. Мужчина предоставил фиктивный договор поставки крупного рогатого скота на общую сумму более 465 тысяч рублей, а также справку о наличии на счетах денежных средств в размере не менее 10% от суммы гранта, используя заемные денежные средства знакомых лиц", - сообщили в СУ СК СО.

На основании указанных документов, мужчине были выделены денежные средства в размере более 1 миллиона 476 тысяч рублей. После получения гранта, мужчина израсходовал денежные средства на личные нужды по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК СО