Житель Шенталинского района подозревается в мошенничестве при получении гранта на развитие фермерства

Я нашел ошибку
Главные новости:
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс
В день открытия 19 августа с 13.00 до 17.00 вход на вставку будет бесплатным. 
В Музее имени Алабина завтра открывается выставка работ уникального самарского иконописца Журавлева
При этом у туриста с собой не было еды и воды, а телефон разрядился. Выбираться ему пришлось самостоятельно.
На Камчатке турист группы, два члена которой погибли, провел ночь рядом с телом погибшего на вулкане депутата
Мошенники подделывают документы медучреждений, на которые появился спрос. Приобрести поддельный документ несложно - предложений множество.
ГУ МВД СО: подлинные медицинские справки нельзя купить в Интернете
Мужчина осуждён в Санкт-Петербурге за грабеж и скрывался от наказания.
Самарца, находившегося в федеральном розыске, задержали в Тольятти сотрудники Росгвардии
В течение 2021 года количество оборотных кредитов Сбера для бизнеса, одобряемых онлайн в течение семи минут, составило более четырёх тысяч.
Искусственный интеллект Сбера одобрил кредиты бизнесу на сумму более 620 млрд рублей 
Он госпитализирован.
В Сызрани мотоциклист без прав попал в ДТП
Денежные призы будут зачисляться на карты "Мир".
В России разыграют призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.48
0.09
EUR 86.48
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Поехали!»: журналисты и блогеры посетят базу проекта Active Time
В регионе проходит широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!»
В  Отрадном открылась интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Шенталинского района подозревается в мошенничестве при получении гранта на развитие фермерства

18 августа 2021 11:25
137
Он незаконно получил более 1 миллиона 476 тысяч рублей.

Шенталинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве.

"В 2014 году подозреваемый предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения, дающее право на получение гранта в рамках государственной программы развития крестьянских (фермерских) хозяйств. Мужчина предоставил фиктивный договор поставки крупного рогатого скота на общую сумму более 465 тысяч рублей, а также справку о наличии на счетах  денежных средств в размере не менее 10% от суммы гранта, используя заемные денежные средства знакомых лиц", - сообщили в СУ СК СО.

На основании указанных документов, мужчине были выделены денежные средства в размере более 1 миллиона 476 тысяч рублей. После получения гранта, мужчина израсходовал денежные средства на личные нужды  по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото:   СУ СК СО

Теги: мошенничество фермерство

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Она была задержана при получении денег от студента за получение положительных оценок без сдачи экзаменов.
18 июня 2021, 15:39
Самарчанка за мошенничество проведет 200 часов на обязательных работах
Она была задержана при получении денег от студента за получение положительных оценок без сдачи экзаменов. Закон
921
Самарец решил купить робот-пылесос подешевле, но стал жертвой мошенника
15 июня 2021, 10:59
Самарец решил купить робот-пылесос подешевле, но стал жертвой мошенника
Размер материального ущерба составил 20000 рублей. Криминал
641
Он предлагал родителям учеников вносить добровольные пожертвования на административно-хозяйственные нужды учреждения.
11 июня 2021, 16:17
В Самаре бывший директор лицея осужден за мошенничество
Он предлагал родителям учеников вносить добровольные пожертвования на административно-хозяйственные нужды учреждения. Закон
1112
В центре внимания
Развитие доступного спорта и поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - с такими вопросами к губернатору обратились жители региона.
18 августа 2021  10:42
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
167
Несмотря на сложный год, дефицит рабочей силы, увеличение стоимости строительных материалов, в целом реализация нацпроектов идет лучше, чем в прошлом году.
17 августа 2021  23:34
На заседании облправительства обсудили реализацию нацпроектов в регионе
551
За три года парк школьных автобусов в Самарской области полностью приведён в нормативное состояние.
17 августа 2021  15:32
Дмитрий Азаров передал в школы региона ключи от новых автобусов
674
Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.
17 августа 2021  09:06
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Италии к расширению сотрудничества с регионом
493
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
16 августа 2021  19:01
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
813
Весь список