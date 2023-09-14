Жительница Ростова-на-Дону узнала о своей беременности за час до родов

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Жительница Ростова-на-Дону пришла в городскую больницу № 8 с жалобами на острую боль в животе, но узнала от врачей, что на самом деле беременна и вскоре родит ребенка. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба минздрава региона, пишут "Известия".

«Медики сразу поняли, что женщина ошибается насчет своего состояния. Через час все нянчили крепкого здорового малыша весом 3,5 кг», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что родившая до этого не обращалась в медицинские учреждения и нигде не состояла на учете.

В больнице, куда обратилась женщина, не было родильного отделения, однако врачи должны были принять роды, учитывая состояние роженицы. На следующее утро мать и ребенка перевели в другую больницу. Их состояние здоровья не угрожает жизни.

Фото: ru.freepik.com