Жительница ХМАО выплатит компенсацию Chanel и Dior за  использование их товарных знаков

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В ХМАО суд обязал жительницу Нефтюганска выплатить компаниям Chanel SARL и Christian Dior Couture S.A компенсацию на сумму 300 тыс. руб. за использование их товарных знаков, следует из решения на сайте Нефтюганского районного суда, передает kommersant.ru..

Она выставила на продажу женский топ, футболки и юбки с товарными знаками Chanel и Dior в своем магазине в нефтюганском ТЦ. Продажу контрафактной одежды обнаружили в апреле 2021 года во время проверки — тогда владелицу магазина привлекли к административной ответственности, однако через три года бренды потребовали с нее компенсацию в размере 600 тыс. руб. В результате суд взыскал с владелицы 100 тыс. руб. в пользу Chanel и 200 тыс. в пользу Dior.