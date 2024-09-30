Житель Жигулевска стрелял из ружья в мужчину и пытался переехать его на автомобиле

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Собранные следственным отделом Жигулевска доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным по статьям "Покушение на убийство", "Незаконные приобретение, хранение или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия", "Незаконное изготовление оружия" "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Установлено, что в июне 2023 года осужденный, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрел через лобовое стекло в мужчину 1978 года рождения из имевшегося при себе гладкоствольного ружья, а затем совершил на последнего наезд на автомобиле. Причиной конфликта послужила ссора на почве личных неприязненных отношений. Свой преступный умысел, направленный на убийство, злоумышленник не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, из-за промаха при выстреле, а также активного сопротивления потерпевшего, который запрыгнул на капот автомобиля, что позволило избежать смертельных и тяжких телесных повреждений.

Судом мужчине назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафа в доход государства в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО