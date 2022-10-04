Житель Сергиевского района за убийство коллеги 9 лет проведет в колонии

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Доказательства, собранные сотрудниками Красноярского межрайонного следственного отдела признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Сергиевского района.

Установлено, что 28 августа 2020 года, ночью, осужденный будучи пьяным прибыл к дому своей коллеги в поселке Суходол Сергиевского района, однако последняя общаться с ним отказалась.

Гость, применяя к физическое насилие, предпринял попытку проникнуть в дом, но женщина вырвалась и забежала в помещение кухни, закрыв за собой дверь. Мужчина проник в дом, разбив окно камнем.

"Далее, на почве возникших личных неприязненных отношений к знакомой, осужденный нанес последней не менее 27 ударов в область расположения жизненно-важных органов, после чего, желая скрыть следы совершенного преступления, поджог жилище и скрылся с места происшествия. Благодаря грамотным и слаженным действиям следователей и сотрудников ГУ МВД России по Самарской области мужчина был в кратчайшие сроки задержан", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Судом фигурант признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также компенсации в пользу родственников погибшей.

Фото: СУ СКР СО