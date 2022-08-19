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Житель Сергиевского района убил одного знакомого и угрожал убийством другому

19 августа 2022 17:18
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Теперь он предстанет перед судом.

Красноярским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя поселка Суходол Сергиевского района, обвиняемого в убийстве.

30 апреля, ночью, в подсобном помещении общежития в поселке Суходол, обвиняемый, распивавший с местным жителем спиртные напитки, предложил последнему отправиться к знакомому, проживающему в соседнем подъезде, для продолжения употребления алкоголя.

Получив отказ, обвиняемый нанес оппоненту удар рукой в грудь и начал угрожать ножом, который имел при себе.

"Затем мужчина пошел к соседу. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес оппоненту не менее 13 ударов табуретом в область расположения жизненно-важных органов, после чего нанес еще не менее 6 ударов ножом в область шеи и туловища, после чего покинул место происшествия. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

Фото:   СУ СКР СО

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