Житель Самарской области, совершивший более 10 преступлений, проведет 20 лет в колонии

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Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему местному жителю.

Установлено, что осужденный в период с 2020 года по 2022 год совершил несколько преступлений, относящихся, в том числе, к категории тяжких и особо тяжких.

"Так, в 2020 году он вовлек своего несовершеннолетнего сына, 2004 года рождения в поджог дачного дома бывшей жены злоумышленника, являющегося матерью ребенка. Жилище и находящееся в нем имущество выгорело полностью, а женщине был причинен ущерб на сумму более 2 миллионов 300 тысяч рублей. Кроме того, несовершеннолетний сын участвовал в подделке документов – рецептов на сильнодействующие вещества, которые затем приобретались в медицинских учреждениях. Помимо этого, злоумышленник склонил сына и его подругу к употреблению наркотических средств и психотропных веществ, которые сам же им и сбывал. В результате чего последовала смерть несовершеннолетнего подростка, а его подруге, 2004 года рождения, был причинен тяжкий вред здоровью. Также, в указанный период времени злоумышленник угрозами и унижениями довел до самоубийства свою знакомую, 1999 года рождения", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Потерпевшим осужденный должен возместить моральный ущерб в размере 5 миллионов рублей.

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