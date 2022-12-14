Житель Самарской области ожидает суда за ложное сообщение об акте терроризма

142

Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Сызрани в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В августе текущего года обвиняемый, находясь у себя дома, сообщил на телефон единой диспетчерской службы 112 ложную информацию об угрозе для объекта железнодорожной инфраструктуры.

Полицейскими вместе с росгвардейцами Самарской области незамедлительно были приняты меры к обследованию места происшествия и прилегающей к нему территории, в том числе с применением специальных технических средств и служебных собак. В результате проверки опасных предметов обнаружено не было, информация о существующей угрозе не подтвердилась.

Задержанный сотрудниками полиции правонарушитель признался, что в тот день был в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что сообщение сделал из хулиганских побуждений, решив проверить оперативность работы экстренных служб.

По данным полицейских, мужчина ранее уже был неоднократно судим за кражу, подделку документов и незаконное хранение оружия.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и вместе с обвинительным заключением оно направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

ФОТО: из архива «МВД МЕДИА»