Житель региона 18 лет 2 месяца проведет в колонии за убийство своей бабушки

146

Доказательства, собранные сотрудниками следственного управления Самарской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему местному жителю. Мужчина признан судом виновным в убийстве.



Установлено, что в апреле 2024 года осужденный, находясь в квартире по месту жительства, расположенной в селе Рождественно, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес 94-летней женщине не менее 36 ударов в область расположения жизненно важных органов.



Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет 2 месяца с отбыванием в колонии строгого режима, ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: pxhere.com